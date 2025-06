Tennis Sinner vuole la rivincita con Alcaraz a Wimbledon su Sisal successo dell’azzurro a 2,50

Jannik Sinner non si arrende e guarda già oltre le delusioni recenti: il sogno di una rivincita con Alcaraz a Wimbledon alimenta la sua voglia di riscatto. Dopo l’amara eliminazione ad Halle e i rimpianti di quei match-point sfumati, il talento azzurro mira a riscattarsi nel prestigioso tempio del tennis. La sfida si fa sempre più avvincente: la partita per la vittoria è alle porte e il pubblico è in trepidante attesa.

(Adnkronos) – Il rimpianto (e quei tre match-point non sfruttati) probabilmente sono ancora lì, nella mente di Jannik Sinner. Ma il numero 1 del mondo, nonostante l’uscita agli ottavi di Halle contro Bublik, vuole cancellare la delusione legata al Roland Garros per prendersi la rivincita nel tempio del tennis: Wimbledon. Il torneo più famoso del . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Tennis, Sinner affronta Alcaraz in finale al Roland Garros, Jannik cerca la rivincita dopo la sconfitta a Roma – DIRETTA - L'attesa è finita: Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz nella finale di Roland Garros, un duello tra due giovani stelle che rappresentano il futuro del tennis mondiale.

Meno male che c'è #Sinner! Demolisce Djokovic in 3 set con un tie-break finale da applausi. Ora rivincita con Alcaraz nella finale del Roland Garros. Sventola l'azzurro del tennis nella notte norvegese del calcio.

OTTIMO RUUD La sconfitta contro Sinner è già dimenticata: Casper Ruud vuole prendersi la sua rivincita Il campione norvegese ha cominciato con una vittoria netta il suo cammino al Roland Garros. Partenza perfetta, per un vero specialista della terra ro

