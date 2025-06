Tennis Sinner vuole la rivincita con Alcaraz a Wimbledon su Sisal successo dell’azzurro a 2,50

Jannik Sinner sogna di riscattarsi e scrivere il suo nome nella storia di Wimbledon, il torneo più prestigioso del mondo. Dopo aver sfiorato la vittoria e lasciato per strada tre match-point, il talento italiano si prepara a sfidare Alcaraz, con un sorriso determinato e la voglia di regalare agli italiani una gioia indimenticabile. La sfida è alle porte: Jannik è pronto a...

(Adnkronos) – Il rimpianto (e quei tre match-point non sfruttati) probabilmente sono ancora lì, nella mente di Jannik Sinner. Ma il numero 1 del mondo, nonostante l’uscita agli ottavi di Halle contro Bublik, vuole cancellare la delusione legata al Roland Garros per prendersi la rivincita nel tempio del tennis: Wimbledon. Il torneo più famoso del mondo è l’unico Slam che non ha mai visto un tennista italiano nell’albo d’oro: Jannik è pronto a sfatare questo tabù. Consapevole, però, che sulla sua strada c’è il rivale per antonomasia, Carlitos Alcaraz. Lo spagnolo non solo ha sconfitto Sinner a Parigi ma, da due anni, non conosce rivali sull’erba londinese. 🔗 Leggi su Seriea24.it