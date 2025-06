Tennis Paolini ai quarti di finale a Bad Homburg

Jasmine Paolini conquista i quarti di finale a Bad Homburg, segnando la sua prima vittoria sulla terra battuta del 2023. L’azzurra ha affrontato con tenacia la canadese Leylah Fernandez in un match ricco di suspense e passione, dimostrando carattere e determinazione. Dopo una battaglia intensa, Paolini si impone con due set combattuti e ora punta agli ultimi passi di questo prestigioso torneo. La sua prestazione promette grandi emozioni per il prosieguo della stagione.

Roma, 24 giu. (askanews) – Arriva la prima vittoria stagionale sull’erba per Jasmine Paolini. L’azzurra è ai quarti di finale al Wta 500 di Bad Homburg grazie alla vittoria sulla canadese Leylah Fernandez con un doppio 7-6 in 2 ore e 33 minuti. Una partita difficile e sofferta, all’insegna dell’equilibrio con 103 punti vinti a testa a fine match. Il primo set è durato un’ora e 22 minuti, risolto da Paolini dopo tre set point annullati. Nel secondo set Paolini – nonostante il rendimento sceso al servizio – sembrava in controllo, avanti di un break sul 5-2. L’azzurra non ha sfruttato un match point in risposta e ha perso la battuta nel momento in cui ha servito per l’incontro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it