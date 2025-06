Tennis open ' Ida Rubini' | si qualificano Faedi Friguglietti e Baricchi

Il Tennis Open Ida Rubini sta entrando nel vivo, con i talentuosi Faedi, Friguglietti e Baricchi che si sono qualificati, puntando a consolidare la loro posizione nel torneo nazionale maschile in corso al Club Ippodromo di Cesena. Con 90 iscritti e un montepremi di 8.000 euro, l’evento promette emozioni e sfide avvincenti fino al 6 luglio. I big scenderanno nella parte...

Avanza il torneo nazionale Open maschile “Ida Rubini” in programma al Club Ippodromo di Cesena fino al 6 luglio (montepremi 8.000 euro). Sono 90 gli iscritti a questo torneo di grande rilevanza, sia per la tradizione organizzativa del Club, sia per il montepremi.I big scenderanno nella parte. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it