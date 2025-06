Temptation Island Filippo Bisciglia rompe il silenzio sulla barca affondata | il racconto dell'incidente

Filippo Bisciglia, volto iconico di Temptation Island, rompe il silenzio sull’incidente che ha scosso il resort di Calabria. Nei giorni scorsi, la barca su cui si trovava ha urtato un relitto sommerso, causando preoccupazione e curiosità tra fan e testimoni. Il conduttore svela ora dettagli esclusivi di quella giornata sorprendente, offrendo la sua versione dei fatti e mettendo fine alle tante ipotesi che circolavano. Continua a leggere per scoprire tutta la verità.

Filippo Bisciglia ha rotto il silenzio sull'incidente avvenuto davanti al resort di Temptation Island 2025. Il conduttore del programma ha raccontato la sua versione dei fatti sulla barca affondata nei pressi del Calalandrusa Resort, in Calabria, che avrebbe urtato un relitto sommerso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

