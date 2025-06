Temptation Island Filippo Bisciglia | a una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa

Il countdown è iniziato: il 3 luglio torna Temptation Island, l'appuntamento estivo che mette alla prova i sentimenti di sette nuove coppie in una suggestiva location calabrese. Quest’anno, Filippo Bisciglia ha annunciato una novità sorprendente per una delle coppie, che segnerà un momento storico nel reality. Un episodio unico che promette emozioni forti e colpi di scena, pronto a catturare il cuore di milioni di spettatori. Rimanete con noi, perché questa edizione potrebbe cambiare tutto.

Il reality dei sentimenti più seguito dell'estate torna il 3 luglio con sette nuove coppie e una location tutta calabrese. Filippo Bisciglia annuncia una novità per una delle coppie. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: giovedì 3 luglio prenderà il via la nuova edizione di Temptation Island, il viaggio dei sentimenti che ci accompagna dal 2014, la prima edizione del lontano 2005, si chiamava Vero Amore. Anche quest'anno al timone del reality targato Fascino PGT troviamo Filippo Bisciglia, ormai volto storico del programma, pronto a guidarci tra emozioni forti, lacrime, dubbi e - immancabilmente - qualche colpo di scena. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Temptation Island, Filippo Bisciglia: “a una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa”

