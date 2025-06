Temptation Island 2025 | tutte le novità della nuova edizione che parte il 3 luglio

L’estate televisiva italiana si prepara a riaccendere le emozioni con la nuova edizione di Temptation Island, che dal 3 luglio 2025 su Canale 5 tornerà a mettere alla prova il cuore di coppie pronte a confrontarsi con tentazioni e insicurezze. La tredicesima edizione si preannuncia ricca di sorprese, tra innovazioni e un misterioso “evento” che promette di rivoluzionare il format. Rimanete sintonizzati per scoprire tutte le novità!

L’estate televisiva italiana si prepara a riaccendere le emozioni con la nuova edizione di Temptation Island, il reality show che da anni cattura milioni di spettatori mettendo alla prova l’amore di coppie pronte a sfidare tentazioni e insicurezze. La tredicesima edizione, in onda dal 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5, promette di essere una delle più intense e innovative nella storia del programma e proporrà anche un misterioso “evento mai avvenuto prima”. A raccontarlo è il conduttore Filippo Bisciglia, che in una recente intervista ha svelato retroscena, curiosità e cambiamenti che renderanno questa stagione indimenticabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Temptation Island 2025: tutte le novità della nuova edizione che parte il 3 luglio

In questa notizia si parla di: edizione - temptation - island - luglio

Temptation Island 2025 sbarca in Calabria, in onda una sola edizione con Filippo Bisciglia - Temptation Island 2025 fa il suo grande debutto in Calabria, con una sola edizione condotta da Filippo Bisciglia.

Non resta che #TemptationIsland Il programma prodotto da Fascino sembra l'unico a funzionare in una stagione nera per i reality di #Canale5. Nuova edizione dal 3 luglio Vai su X

#TemptationIsland: #FilippoBisciglia racconta che a una coppia è successa una cosa mai accaduta prima Ci siamo, #TemptationIsland sta per arrivare. Il 3 luglio tornerà in onda su Canale5 in prima serata il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. # Vai su Facebook

Filippo Bisciglia presenta il nuovo Temptation Island: Vedrete una cosa mai successa prima; Temptation Island 2025, Filippo Bisciglia dà le prime anticipazioni sulle coppie: Una cosa mai accaduta prima; Temptation Island 2025, via il 3 luglio: chi sono le coppie (e come finiranno), i nomi di tutti i tentatori, l.

Temptation Island 2025: tutte le novità della nuova edizione che parte il 3 luglio - Il presentatore Filippo Bisciglia ha rivelato alcuni dettagli della popolare tramissione in arrivo su Canale 5 ... Si legge su msn.com

Temptation Island, l’indiscrezione clamorosa di Bisciglia: cosa succederà - Nell'edizione estiva del prossimo Temptation Island è accaduto qualcosa che non si era mai verificato in passato: lo spoiler del conduttore e tutte le altre novità ... Secondo msn.com