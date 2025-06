Temptation Island 2025 parla Filippo Bisciglia | la verità sull’incidente e sul nuovo pinnettu

Temptation Island 2025 sta per tornare su Canale 5, con Filippo Bisciglia pronto a sorprendere ancora una volta. Dopo anni in Sardegna, la nuova location calabrese promette un’atmosfera fresca e coinvolgente, mentre il misterioso nuovo “pinnettu” solletica curiosità e aspettative. Ma qual è la verità dietro le novità ? E cosa dobbiamo aspettarci da questa stagione così attesa? Scopriamolo insieme, perché questa edizione potrebbe riservare sorprese davvero inedite.

Temptation Island 2025 debutta giovedì 3 luglio 2025 su Canale 5, ma il clima è giĂ rovente. Alla guida, come da tradizione, Filippo Bisciglia, che anche quest’anno ha promesso “una cosa mai successa prima”. La novitĂ piĂą concreta è però la location: dopo anni in Sardegna, il reality si sposta in Calabria, con un nuovo resort e la sostituzione dell’iconico “pinnettu”. Ma cosa ci dobbiamo davvero aspettare da questa edizione? Ecco tutto quello che c’è da sapere, tra colpi di scena promessi, cambi logistici e le immancabili segnalazioni sulle coppie in gioco. Temptation Island 2025, dal pinnettu al capanno: il cambio location. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Temptation Island 2025, parla Filippo Bisciglia: la veritĂ sull’incidente e sul nuovo pinnettu

"Non è successo niente e nessuno si è fatto male" Filippo Bisciglia ha rotto il silenzio sull'incidente avvenuto davanti al resort di Temptation Island. Il conduttore ha raccontato la sua versione dei fatti sulla barca affondata nei pressi del Calalandrusa Resort, in

Temptation Island, le anticipazioni di Filippo Bisciglia: "Fin dalla prima puntata un colpo di scena e dinamiche forti"

