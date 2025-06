Temptation Islalnd Filippo Bisciglia su una coppia svela | Non era mai accaduto

Temptation Island sta per tornare e Filippo Bisciglia si prepara a sorprendere ancora! In un'anticipazione esclusiva, il conduttore svela uno spoiler su una coppia protagonista, rivelando dettagli mai emersi prima. L’attesa cresce tra i fan, ansiosi di scoprire cosa accadrà tra fidanzati e single. Per ben undici edizioni, il reality dei sentimenti ha appassionato milioni di telespettatori, e quest’anno promette ancora emozioni forti. Restate con noi, perché la verità sta per emergere...

Filippo Bisciglia sta per tornare sul piccolo schermo al timone della nuova edizione di Temptation Island, in onda da giovedì 3 luglio 2025 su Canale 5. Dopo che il cast è stato reso noto i tantissimi fan del reality non vedono l'ora di scoprire tutto quello che succederà tra fidanzati e single. Per ben undici edizioni il programma dei sentimenti è stato registrato in Sardegna nel resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, quest'anno invece la location è cambiata. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni il noto conduttore in merito al cambio della location ha detto: "Ero affezionato alla Sardegna dove abbiamo girato le ultime undici edizioni, quest'anno l'impatto con il cambio location è stato differente ma sempre positivo".

