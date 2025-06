Tempo pieno alle scuole primarie | L’offerta di posti è da migliorare

A Reggio Emilia, il tempo pieno nelle scuole primarie è ancora un traguardo da raggiungere: solo il 47,7% degli alunni ne usufruisce, ben distante dal 64,6% di Parma e dall’87,9% di Modena. Questa disparità investe il futuro della nostra città e richiede un intervento deciso. La mozione del Partito Democratico, approvata lunedì, rappresenta il primo passo verso un rafforzamento dell’offerta educativa, perché ogni bambino merita un’istruzione di qualità e opportunità uguali.

Sul tempo pieno nelle scuole primarie Reggio è in ritardo rispetto alle città vicine. Nella città del Tricolore, infatti, solo il 47,7% degli alunni iscritti lo frequenta, contro il 64,6% di Parma e l’87,9% di Modena. È la premessa da cui muove un’articolata mozione del Partito democratico - prima firmataria Cinzia Ruozzi - approvata lunedì in sala del Tricolore, per aumentare i posti a tempo pieno nei plessi che già adottano l’orario a 40 ore. Nell’atto si sottolinea che negli ultimi anni la domanda di tempo pieno è cresciuta notevolmente, "spinta da trasformazioni profonde nei modelli familiari e dalle crescenti difficoltà nel conciliare tempi di vita e lavoro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tempo pieno alle scuole primarie: "L’offerta di posti è da migliorare"

