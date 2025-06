Tempo di saldi Data ufficiale tra le polemiche I negozianti protestano | Troppo presto

con le normative vigenti, i saldi estivi prenderanno ufficialmente il via il 5 luglio, nonostante le polemiche e le proteste dei negozianti che auspicano uno slittamento. Un appuntamento che, anche quest'anno, segna un inizio anticipato rispetto alle esigenze del settore e alle tendenze climatiche, stimolando riflessioni sulla gestione delle promozioni stagionali e sull'impatto sulle attività commerciali.

E’ ufficiale: anche quest’anno i saldi estivi partono con anticipo rispetto all’andamento climatico e alle esigenze dei negozianti, che li vorrebbero più spostati in avanti, come minimo un mese. Così tra i mugugni delle associazioni di categoria, come data di inizio delle svendite di fine stagione è stata confermata quella del 5 luglio, primo sabato del mese. La durata dei saldi sarà di 60 giorni, terminando quindi il 3 settembre. In conformità con la legge regionale numero 10 del 2014, sarà possibile effettuare vendite promozionali anche nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi. L’assessore regionale allo sviluppo economico, Francesco De Rebotti, ha comunicato questa decisione, in linea con le deliberazioni della Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it