Teli bianchi come sudari in Darsena per il die-in | la protesta contro la guerra

teli bianchi come sudari in darsena, simbolo di speranza e di lutto per la pace. Martedì pomeriggio, migliaia di cittadini hanno aderito all’appello “Portiamo un lenzuolo bianco”, trasformando le strade in un grande funerale simbolico contro la guerra globale. In quelle imacolate superfici sono stati distesi corpi e sogni, un grido silenzioso che invita alla riflessione e all’azione. Una protesta che ha acceso i cuori e le menti, lasciando un messaggio di pace indelebile.

