Telese ‘Magia in Musica’ | una riflessione a più voci sulla violenza di genere

Il 9 luglio, Telese Terme si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e impegno con “Magia in Musica”, un evento pensato per sensibilizzare sulla violenza di genere attraverso voci diverse e coinvolgenti. Immerso nel suggestivo Parco delle Antiche Terme Jacobelli, questo appuntamento gratuito promette di unire musica, riflessione e bellezza. Un’occasione unica per ascoltare, condividere e sostenere una causa fondamentale: la tutela dei diritti umani.

Tempo di lettura: 3 minuti Una serata di emozione, impegno e bellezza: è questo lo spirito di "Magia in Musica", l'evento che si terrà il 9 luglio con inizio alle ore 19:30 presso il suggestivo Parco delle Antiche Terme Jacobelli di Telese Terme, ad ingresso libero. L'evento, promosso dalla "Fondazione per i Diritti Fondamentali" e dal Comune di Telese Terme, e' organizzato dalla Dr.ssa Mariarosaria Focaccio, Dirigente Responsabile dell'Umanizzazione del Policlinico Universitario Federico II di Napoli e Vicepresidente della Fondazione ora detta, che ha operato con il supporto del suo staff ed in particolare della giornalista Amelia Focaccio, della psicoterapeuta Maria Di Carlo e dell'Accademia delle Opere APS, oltre che con il fondamentale sostegno degli sponsor dell'evento.

