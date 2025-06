Telese Magia in Musica per dire no alla violenza di genere

Telese si prepara a un evento straordinario: “Magia in Musica”, una serata di emozioni e impegno contro la violenza di genere. Il 9 luglio, nel suggestivo Parco delle Antiche Terme Jacobelli, il lume di candela avvolgerà il pubblico in un’atmosfera magica e riflessiva. Un’occasione unica per unire musica, solidarietà e speranza, perché insieme possiamo fare la differenza e promuovere un mondo più giusto e rispettoso per tutti.

Telese, ‘Magia in Musica’: una riflessione a più voci sulla violenza di genere - Il 9 luglio, Telese Terme si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e impegno con “Magia in Musica”, un evento pensato per sensibilizzare sulla violenza di genere attraverso voci diverse e coinvolgenti.

