Telefonate a nome della Regione per forniture di luce e gas | la truffa delle ultime ore

La Regione Lazio avverte i cittadini di una recente truffa telefonica che sfrutta il suo nome per proporre falsi contratti di fornitura luce e gas a prezzi convenienti. In queste ore, numerosi residenti hanno ricevuto chiamate ingannevoli da sedicenti operatori regionali. Ricordiamo che la Regione Lazio non si occupa di energia e invita alla massima prudenza: mai fornire dati personali o bancari a sconosciuti. La tutela dei cittadini è la nostra priorità .

Roma, 23 giugno 2025 – L’URP della Regione Lazio ha ricevuto in queste ore numerose segnalazioni di cittadini che riferivano di essere stati contattati da un sedicente operatore regionale che proponeva cambi di fornitore del gas a prezzi vantaggiosi. Attenzione: si tratta di una truffa. La Regione Lazio, naturalmente, non ha tra le proprie finalità istituzionali la gestione eo la fornitura di qualsivoglia tipo di energia. La Regione Lazio, pertanto, invita i cittadini che dovessero ricevere telefonate simili a non fornire dati sensibili, a riagganciare immediatamente e a segnalare il numero sospetto alle autorità competenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

