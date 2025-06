Telefonata Rubio-Tajani per una pace duratura Israele-Iran

In un mondo attraversato da tensioni crescenti, una telefonata tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani apre uno spiraglio di speranza. Focalizzati sulla stabilità in Medio Oriente, i due leader hanno condiviso la ferma convinzione che l’Iran non debba mai possedere armi nucleari. Un passo importante verso la pace duratura tra Israele e Iran, che potrebbe segnare un nuovo capitolo di dialogo e diplomazia nella regione.

Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato oggi con il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani in merito agli eventi in Medio Oriente. Lo rende noto il dipartimento di Stato Usa, riferendo che i due "hanno concordato che l' Iran non potrĂ mai sviluppare o acquisire un' arma nucleare e hanno esaminato i prossimi passi per promuovere una pace duratura tra Israele e Iran".

Israele-Iran, Tajani: "L'Europa sia più forte per mobilitarsi con i Paesi arabi moderati che vogliono la pace"

Il ministro esclude un coinvolgimento nel conflitto in Iran: «Non interverremo mai né con gli aerei né con i soldati». Tajani chiama l'americano Rubio e l'iraniano Araghchi

