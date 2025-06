Telecamere private violate e password vendute online | condannati cinque esperti informatici

Una rete di professionisti informatici smantellata, responsabile di aver violato telecamere private e venduto online password rubate. Una sentenza chiara e severa del Tribunale di Milano condanna cinque esperti a pene fino a 3 anni e 6 mesi, segnando un importante passo nella lotta contro i crimini informatici e la tutela della privacy. La vicenda mette in evidenza la crescente necessità di vigilanza e sicurezza digitale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sentenza del Tribunale di Milano: pene fino a 3 anni e 6 mesi. Cinque professionisti dell’informatica, dipendenti di importanti aziende, sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Milano per un caso di violazione della privacy su larga scala. Le pene, stabilite con rito abbreviato, vanno da 2 anni e 6 mesi a 3 anni e 6 mesi. L’accusa: associazione per delinquere e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici. Telecamere domestiche e di strutture private sotto attacco. Le indagini, coordinate dal PM Giovanni Tarzia, hanno svelato un sofisticato sistema di hackeraggio che ha interessato migliaia di telecamere di sorveglianza, sia in abitazioni private sia in esercizi commerciali come palestre e hotel. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Telecamere private violate e password vendute online: condannati cinque esperti informatici

In questa notizia si parla di: cinque - condannati - telecamere - private

Amg Energia apre le porte all'inclusione: al via i tirocini per il reinserimento di cinque condannati - AMG Energia dà il benvenuto all'inclusione sociale avviando tirocini per il reinserimento di cinque persone in esecuzione penale.

Cinque esperti informatici di grandi aziende, tra cui alcuni installatori di telecamere di domotica, hanno ricevuto pene dai 2 anni e mezzo ai 3 anni e mezzo in rito abbreviato. Il pubblico ministero di Milano Giovanni Tarzia li accusava di «associazione per delin Vai su Facebook

Translate postCinque condanne a Milano nei confronti di esperti informatici di grandi aziende: rubavano le immagini della domotica Vai su X

Condannati cinque informatici: mettevano in vendita le credenziali delle telecamere private; Cinque persone sono state condannate per aver ottenuto e messo in vendita l'accesso a migliaia di telecamere di sorveglianza private; Vendono online le password per accedere alle telecamere di case e palestre: condannati 5 informatici.

Cinque persone sono state condannate per aver ottenuto e messo in vendita l’accesso a migliaia di telecamere di sorveglianza private - Il tribunale di Milano ha condannato cinque persone con esperienza in ambito informatico che avevano ottenuto e poi messo in vendita l’accesso ai video delle telecamere di sorveglianza private di migl ... Riporta ilpost.it

Vendono online le password per accedere alle telecamere di case e palestre: condannati 5 informatici - Cinque informatici di grandi aziende sono stati condannati dal Tribunale di Milano da 3 anni e 6 mesi fino a 2 anni e 6 mesi ... Scrive fanpage.it