Telecamere contro l’abbandono di frigoriferi

La lotta contro l’abbandono di rifiuti a Paganico si fa sempre più urgente, soprattutto con il crescente fenomeno degli abbandoni di frigoriferi e altri ingombranti. Nonostante gli sforzi di Ascit Rifiuti, la zona di via dell’Arpino continua a essere teatro di scarichi indiscriminati, mettendo a dura prova il decoro e la salute dei residenti. È ora di adottare nuove strategie, come le telecamere di sorveglianza, per fermare definitivamente questa piaga.

La zona di Paganico continua ad essere un’area sensibile per l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. I residenti della zona tornano a segnalare le difficili condizioni di via dell’Arpino che sembra non trovare pace. "Dopo l’opera di ripulitura che Ascit rifiuti ha realizzato nella zona – avvisano i cittadini – ci sono nuovi arrivi quasi quotidiani. Sacchi neri con ripieni di materiale misterioso, bidoncini stracolmi e soprattutto elettrodomestici rotti. Anzi giugno per Capannori sembra essere il mese dei frigoriferi. Ne sono stati abbandonati un discreto numero in zona". Già alcuni giorni fa su La Nazione avevamo segnalato dei frigoriferi abbandonati nel padule, ma le segnalazioni sono proseguite: "Con ogni probabilità – commentano i residenti di Paganico, giugno deve essere il periodo in cui fioriscono i frigoriferi, perché ne sono spuntati abbandonati al cimitero e poi anche via dell’Arpino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Telecamere contro l’abbandono di frigoriferi"

