Teano 14enne si lancia dalla finestra | il gesto dopo un litigio con la madre per l' uso del cellulare

un gesto drammatico scaturito da un litigio con la madre per motivi apparentemente banali, come l’uso del cellulare. Un episodio che rinnova il monito sull’importanza di affrontare i conflitti familiari con dialogo e supporto, affinché tragedie come questa possano essere evitate e i giovani trovino sempre un’altra strada per esprimere le proprie emozioni.

Ha litigato con la madre per futili motivi, legati probabilmente all’utilizzo del cellulare, e si è poi lanciata dalla finestra di casa, rimediando fortunatamente solo delle lesioni serie ma guaribili. Si è sfiorata la tragedia a Teano, nel Casertano, dove una 14enne è finita in ospedale dopo essersi lanciata nel vuoto: pochi i metri che separavano la finestra di casa dal selciato, per questo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Teano, 14enne si lancia dalla finestra: il gesto dopo un litigio con la madre per l'uso del cellulare

