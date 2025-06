Tariffe sportive in aumento la Loggia difende le scelte in Commissione Bilancio

L’aumento delle tariffe sportive accende il dibattito, ma la Loggia difende con fermezza le sue scelte in Commissione Bilancio. Un confronto intenso e ricco di contenuti ha visto l’assessore Alessandro Cantoni e il dirigente Claudio Paolini affrontare le preoccupazioni dei rappresentanti, spiegando le ragioni di una decisione che mira a garantire qualità e sostenibilità. La discussione promette di proseguire, sottolineando l’importanza di un equilibrio tra esigenze economiche e servizi a beneficio della comunità.

Un confronto acceso ma ricco di contenuti quello andato in scena ieri in Commissione Bilancio, dove l'assessore Alessandro Cantoni e il dirigente del settore sport Claudio Paolini sono stati auditi in merito all'aumento delle tariffe degli impianti sportivi gestiti dalla società San Filippo.

