Tariffe cimiteriali retroattive è bufera | Subito un esposto alla Procura

Le tariffe cimiteriali retroattive stanno scatenando un vero e proprio terremoto a Mondragone, con l’Associazione "Mondragone Bene Comune" che presenta un esposto alla procura. La determinazione comunale numero 1151 del 12 giugno 2025 ha fatto scoppiare la polemica: si tratta di una misura considerata illegittima, che potrebbe avere ripercussioni importanti sulla comunità. È fondamentale fare chiarezza su questa vicenda intricata e controversa...

L’Associazione "Mondragone Bene Comune" torna a puntare il dito contro l’amministrazione comunale per un atto ritenuto palesemente illegittimo: si tratta della determinazione numero 1151 del 12 giugno 2025, con cui il Comune ha avviato la riscossione coattiva dei mancati introiti delle operazioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Tariffe cimiteriali retroattive, è bufera: "Subito un esposto alla Procura"

In questa notizia si parla di: tariffe - cimiteriali - retroattive - bufera

Vince 100Mila Euro Ma Finisce Malissimo: Scoppia la Bufera ad Affari Tuoi! - Nell’ultima puntata di Affari Tuoi, Rosa Forciniti ha rischiato tutto, vincendo 100mila euro, ma la sua scelta ha scatenato polemiche e dibattiti tra il pubblico.

Tariffe cimiteriali retroattive, è bufera: Subito un esposto alla Procura.

Mensa scolastica, bufera sulle tariffe - "Molti genitori hanno lamentato una differenziazione nell’applicazione delle tariffe della mensa scolastica – spiegano i consiglieri - Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Pescara, è bufera sulle tariffe delle mense scolastiche. Giampietro: «Le famiglie pagheranno di più» - Un pasticcio mal architettato quello delle nuove tariffe per le mense scolastiche entrate in vigore ieri che ha visto i consiglieri del Pd, capeggiati da Piero Giampietro, in forte disappunto a ... Si legge su ilmessaggero.it