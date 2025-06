Taremi lascia l’Inter | cessione imminente!

Il futuro di Mehdi Taremi si fa sempre più incerto: le voci di una cessione imminente dall'Inter si fanno insistenti, alimentando aspettative e interrogativi. Con un club pronto a rivoluzionarsi per raggiungere nuovi traguardi, l’addio del prolifico attaccante potrebbe rappresentare una svolta significativa. La società, infatti, sembra valutare con attenzione le opportunità di mercato, puntando a rinnovare la rosa e ridisegnare il progetto tecnico. Ecco cosa ci aspetta nel prossimo futuro…

Aggiornamenti sul futuro di Mehdi Taremi: il calciatore sembra sempre più vicino all’addio all’Inter L’ Inter sembra intenzionata a mettere in atto una vera e propria rivoluzione interna che possa cambiare radicalmente il volto del club, mantenendo invariati status e obiettivi da perseguire. L’addio di Simone Inzaghi dopo la finale di Champions League persa contro il PSG non ha fatto altro che accelerare questo processo, con la dirigenza che ha affidato la guida della prima squadra a Cristian Chivu e al suo staff tecnico. Altre modifiche arriveranno indubbiamente attraverso il calciomercato estivo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Taremi lascia l’Inter: cessione imminente!

