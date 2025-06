Taremi lascia finalmente Teheran! Contatto con l’Inter | la situazione

Mehdi Taremi ha lasciato Teheran per motivi di sicurezza, trasferendosi con la famiglia nella sua città natale di Bushehr. Nonostante le sfide, il forte desiderio di tornare in Italia e riabbracciare l'Inter rimane vivo. Secondo Sportmediaset, il contatto tra Taremi e i nerazzurri è continuo, alimentando speranze e attese di un suo prossimo arrivo. La situazione rimane incerta, ma la volontà di rivederlo in maglia interista non si spegne.

Taremi ha finalmente la città di Teheran per motivi di sicurezza e si è trasferito nella sua città natale di Bushehr, con la sua famiglia. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’attaccante iraniano è in continuo contatto con l’Inter. AGGIORNAMENTO – Mehdi Taremi si sentiva in pericolo nella capitale iraniana e sperava che a breve potessero riaprirsi gli spazi aerei per raggiungere l’Italia, per poi provare a partire alla volta degli Stati Uniti. La situazione geopolitica nella regione resta critica e i tempi per un eventuale viaggio sembrano ancora lunghi e incerti. In attesa di sviluppi, il centravanti ex Porto ha preferito mettersi al sicuro, tornando dalla propria famiglia, ma non ha mai smesso di tenere vivo il rapporto con l’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it