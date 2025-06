Taremi Inter nuovo sondaggio per l’attaccante | può dire subito addio svelato l’interesse

L'Inter valuta il futuro di Mehdi Taremi, l’attaccante iraniano arrivato con grandi aspettative ma finora deludente in nerazzurro. Mentre le voci di mercato si intensificano, si fa strada l’ipotesi di un addio imminente, con un interesse concreto da parte di altri club. Tutti i dettagli sulla situazione dell’attaccante e le possibili evoluzioni nel suo percorso a Milano, che potrebbero cambiare le carte in tavola per la squadra.

Taremi Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante iraniano in nerazzurro dopo una prima stagione deludente. Tutti i dettagli in merito. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’ Inter è alla ricerca di una nuova sistemazione per Mehdi Taremi, attaccante iraniano classe 1992 che, a causa del conflitto in corso nel suo Paese, è attualmente impossibilitato a lasciare l’Iran e non ha potuto prendere parte al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Arrivato lo scorso anno a parametro zero dal Porto, Taremi ha faticato a imporsi nella sua prima stagione in nerazzurro, chiudendo con 3 gol in 43 presenze. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi Inter, nuovo sondaggio per l’attaccante: può dire subito addio, svelato l’interesse

Taremi Inter, cambia il futuro dell’attaccante: scelta a sorpresa, ecco lo scenario - Il destino di Medhi Taremi potrebbe riservare sorprese sorprendenti: l’attaccante iraniano, passato in sordina dopo una stagione difficile, è ora al centro di un’incerta strategia di mercato dell’Inter.

