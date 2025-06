Taremi Inter Moretto svela | Un club di Premier su di lui Cosa succede!

Taremi Inter, il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto non usa giri di parole, un club di Premier League su di lui, ma vediamo cosa succede. Mehdi Taremi potrebbe lasciare l’ Inter in estate. L’attaccante iraniano è reduce da una stagione agrodolce con la squadra allenata da Simone Inzaghi, dove ha faticato a imporsi con continuità. Ora, con l’arrivo del nuovo tecnico Cristian Chivu, resta da capire quale sarà il suo ruolo all’interno del progetto tecnico nerazzurro. Intanto, il mercato si muove attorno a lui. Sportitalia ha riportato un sondaggio del Besiktas, ma non sarebbe l’unica squadra interessata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi Inter, Moretto svela: «Un club di Premier su di lui». Cosa succede!

Mehdi #Taremi pronto a salutare l' #Inter dopo appena un anno Come riportato da Matteo Moretto, per l'attaccante c'è stato un sondaggio da parte del #NottinghamForest Inoltre, come riferito da Sky Sport, anche il #Besiktas sarebbe interessato all'attac

Inter, Moretto: "Pio Esposito? Non escludo prestito e c'è un nuovo club in A su di lui"

