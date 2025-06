Taremi Inter l’iraniano è in uscita | un club sta sondando il terreno ed è interessato all’ex Porto le ultime

L'Inter sta valutando attentamente il futuro di Taremi, il talentuoso attaccante iraniano che sembra ormai lontano dal progetto nerazzurro. Con l’arrivo di Bonny e altre possibili rivoluzioni offensive, la dirigenza mira a fare spazio e investire su nuovi profili. La separazione con Taremi si profila come una mossa strategica per rafforzare la rosa e puntare a obiettivi ancora più ambiziosi in questa sessione di mercato estiva.

Taremi Inter, l’attaccante non rientra più nei piani del club nerazzurro: la dirigenza vuole lasciarlo partire per arrivare ad altri obiettivi. Le strade di Taremi e dell’ Inter sono sempre più destinate a separarsi. L’arrivo di Bonny non chiude la serie di movimenti che interesseranno il reparto offensivo dell’Inter in questo mercato estivo. L’intento della dirigenza nerazzurra è quello di liberare ancora posti per acquisire un ulteriore rinforzo. L’iraniano, dunque, è già stato identificato come il giocatore che dovrebbe lasciare il club per arrivare ad altri obiettivi, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi Inter, l’iraniano è in uscita: un club sta sondando il terreno ed è interessato all’ex Porto, le ultime

In questa notizia si parla di: taremi - inter - club - iraniano

Taremi Inter, l’attaccante vince il pallone d’oro iraniano nonostante la stagione negativa con il club nerazzurro - Mehdi Taremi, nonostante una stagione difficile con l’Inter, conquista il prestigioso Pallone d’Oro iraniano, un riconoscimento che sottolinea il suo valore e talento.

Inter, Taremi rimane bloccato in Iran: non parteciperà al Mondiale per Club La preoccupazione era tanta e negli ultimi minuti è arrivata la conferma: Mehdi Taremi non parteciperà al Mondiale per Club negli USA con l’Inter. L’iraniano è rimasto bloccato nel Vai su Facebook

ESCLUSIVA IN - #Taremi, parla Shiralizadeh (Tasnim News): «Vuole restare all’#Inter! Sarà al Mondiale per Club, poi vedremo». Con @MMaresca19460 il giornalista iraniano @HatamDaddy, molto vicino alle questioni legate al centravanti nerazzurro. Vai su X

Taremi, il messaggio del calciatore dell'Inter bloccato in Iran: «Sto bene». In contatto ogni tre ore con il club; Il messaggio di Taremi all'Inter prima del debutto al Mondiale per Club: è ancora bloccato in Iran; Inter, Taremi resta bloccato in Iran a causa del conflitto con Israele: niente Mondiale.

Inter, Taremi piace al Besiktas: difficile a titolo definitivo. Le news di calciomercato - che nella stagione 2024/2025 ha collezionato 43 presenze con 3 gol e 9 assist, senza mai convincere a pieno - Si legge su sport.sky.it

Sky – Inter, Taremi nel mirino del Besiktas: sondato il terreno per un prestito - Per il momento il club turco è interessato ma non ad una cessione definitiva ... Scrive fcinter1908.it