Taremi in uscita dall’Inter | 2 sondaggi inglesi! Mossa una turca – Sky

Mehdi Taremi, il prolifico attaccante iraniano, potrebbe lasciare l’Inter questa estate, con sondaggi dalla Premier League e una mossa turca che agitano il calciomercato. Bloccato in Iran a causa delle tensioni geopolitiche, Taremi cerca nuova destinazione, ma il suo futuro resta incerto. La sua partenza potrebbe aprire nuovi scenari per i nerazzurri, facendo tremare gli equilibri del reparto offensivo. La vicenda è ancora tutta da seguire.

Mehdi Taremi può lasciare l'Inter in questa finestra estiva di calciomercato. Sull'iraniano c'è stato un doppio sondaggio dalla Premier League, ma si è mossa anche una squadra turca. IN USCITA – Mehdi Taremi si trova tuttora bloccato in Iran, a causa dell'escalation scoppiata nel Medio Oriente. L'attaccante, impossibilitato a partecipare al Mondiale per Club, rimane in uscita dall'Inter. L'ultima stagione non è stata sicuramente positiva per l'ex attaccante del Porto, tant'è che ha totalizzato appena tre gol tra tutte le competizioni. Si stanno muovendo diverse squadre sul giocatore, come riferito da Alessandro Sugoni durante l'edizione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato.

