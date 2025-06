Taremi e il viaggio della speranza | oltre 1000 km in auto per mettersi in salvo

Mehdi Taremi, il centravanti dell’Inter, ha vissuto un vero e proprio viaggio della speranza: oltre 1000 km in auto per mettersi in salvo dalla guerra in Iran. Dopo giorni di tensione e bombardamenti, l’attaccante ha deciso di mettere in salvo la sua vita, attraversando un percorso difficile e rischioso. La sua storia è un incredibile racconto di coraggio e determinazione, che ci ricorda quanto il desiderio di sicurezza possa spingere a compiere imprese straordinarie.

Taremi e le drammatiche ore in Iran: il centravanti dell’Inter ha assicurato di stare bene. La ricostruzione degli ultimi giorni. L’attaccante dell ‘ Inter Mehdi Taremi si è messo in salvo dopo le drammatiche ultime giornate vissute in Iran a causa della guerra. Una fuga in macchina di mille chilometri per mettersi in salvo e fuggire da Teheran, negli ultimi giorni sotto le bombe sganciate da Israele e Stati Uniti. Mehdi Taremi, bloccato nel suo Iran a causa della guerra (e per questo motivo non negli Stati Uniti con l’Inter per il Mondiale per Club), è riuscito a scappare dalla Capitale iraniana per raggiungere la città natale Bushehr e la sua famiglia, che era già sul posto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi e il viaggio della speranza: oltre 1000 km in auto per mettersi in salvo

In questa notizia si parla di: salvo - taremi - viaggio - speranza

Viaggio della speranza a Rafah. Pezzati nelle zone di guerra: "La situazione è disumana" - In una delle zone di guerra più cruent, Rafah, il viaggio di speranza di Paolo Pezzati, consigliere di Oxfam Italia, simbolizza il tentativo di portare aiuto e attenzione all'umanità sconvolta dal conflitto.

Taremi e il viaggio della speranza: oltre 1000 km in auto per mettersi in salvo - Inter News 24.

Ultim’ora Taremi, novità dall’Iran: c’è l’aggiornamento - Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter, è riuscito a lasciare Teheran, oggi sempre più travolta dalle tensioni internazionali e colpita dai raid congiunti di ... Come scrive spaziointer.it