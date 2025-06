Taremi Besiktas e non solo | altre due alla porta dell’Inter – Sky

Il mercato si infiamma: Mehdi Taremi, protagonista in nerazzurro, potrebbe presto voltare pagina. Tra le sirene del Besiktas e le due squadre della Premier League, il suo futuro è più incerto che mai. L’Inter, pronta a muoversi, ha già individuato tre possibili alternative qualora Taremi decidesse di partire. Quale strada sceglierà l’attaccante? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi di questa intrigante telenovela di mercato.

Mehdi Taremi in questa finestra di mercato potrebbe lasciare Milano. Per lui sono insistenti le sirene del Besiktas ma anche della Premier League. Ben due squadre inglesi, infatti, hanno iniziato ad interessarsi. E l’Inter sa già su chi fiondarsi in caso di addio. TRE OPZIONI – Mehdi Taremi potrebbe lasciare nelle prossime settimane la società nerazzurra. Complice una stagione al di sotto delle aspettative, l’iraniano potrebbe essere ceduto per sbloccare altre trattative. Luca Marchetti, su Sky Sport, spiega nel dettaglio la situazione: « Taremi è in uscita dall’Inter perché è stato richiesto. Il Besiktas lo sta richiedendo, anche se è una situazione difficile e difficilmente si potrà concludere. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Taremi, Besiktas e non solo: altre due alla porta dell’Inter – Sky

