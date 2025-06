Taremi addio sempre più certo | non solo Besiktas anche un club inglese sulle sue orme

Mehdi Taremi, protagonista di una sola stagione con l’Inter, è ormai ai titoli di coda. L’attaccante iraniano non ha lasciato il segno sperato, spingendo il club nerazzurro a valutare diverse opzioni per la sua uscita. Tra queste, spiccano il Besiktas e un nuovo interessamento dall’Inghilterra, con il Nottingham Forest pronto a fare il grande salto nel mercato italiano, puntando anche sulla Juventus. La sua avventura in Italia si avvia così verso un nuovo capitolo.

Mehdi Taremi è sempre più vicino a salutare l' Inter dopo una sola stagione. L'apporto dell'attaccante iraniano non è stato quelle sperato, e l' Inter ha diverse opzioni per rendere effettiva la sua uscita. Oltre all'interesse mostrato dal Besiktas da diverso tempo, un'altra contendente, stando a quando riportato da Matteo Moretto, sarebbe il Nottingham Forest, club inglese che è pronto a fare spese in Italia anche in casa Juventus, con sondaggi effettuati per Samuel Mbangula e Timothy Weah. Taremi: cosa fare?. L'iraniano ha un contratto con i nerazzurri fino al 2026, con opzione per prolungamento fino al 2027.

