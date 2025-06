Tare a carte scoperte | Priorità al play Modric Loftus e un 9 | così cambiamo il Milan

Il mercato del Milan si anima con grandi novità e ambiziose strategie: dal sorprendente arrivo di Modric alla ricerca di un attaccante da affiancare a Gimenez, il club rossonero si prepara a cambiare volto. Il nuovo diesse apre il suo cuore, svelando le mosse in entrata e in uscita, rassicurando i tifosi su Maignan e Leao. La nuova avventura milanista è ormai alle porte: ecco come il Diavolo pensa di tornare protagonista.

Il diesse parla per la prima volta da rossonero e svela le mosse in entrata e in uscita del mercato. Dall'arrivo di Modric alla ricerca dell'attaccante da affiancare a Gimenez. E su Maignan e Leao rassicura: "Non sono in partenza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tare a carte scoperte: "Priorità al play. Modric, Loftus e un 9: così cambiamo il Milan"

In questa notizia si parla di: modric - tare - carte - scoperte

Ucraina-Russia, Zelensky: “Aspetto Putin in Turchia”. Trump: “Carte scoperte” - Nelle ultime 24 ore, i leader mondiali si riuniscono attorno a un possibile turning point nel conflitto tra Ucraina e Russia.

Tare a carte scoperte: Priorità al play. Modric, Loftus e un 9: così cambiamo il Milan; Furlani svela il futuro di Reijnders e dei big del Milan: gioca a carte scoperte sul mercato.

Milan, non solo Modric: Tare pronto a cambiare il centrocampo - Per la mediana piace Rabiot, che ha un feeling speciale con Allegri, ribadito anche in una recente intervista. Come scrive msn.com

Modric, Tare e il blitz croato: la risposta di Luka - MSN - Definita l'operazione che porterà Tijjani Reijnders a vestire la maglia del Manchester City, Tare proverà a regalare ad Allegri Luka Modric, per l'appunto, prima di concentrarsi su nuovi rinforzi. Riporta msn.com