Talenti in erba allo Iuss | studenti da tutta Italia scelti per il merito

Uno sguardo al futuro si illumina a Pavia, dove talenti provenienti da tutta Italia arrivano per scoprire e coltivare il proprio potenziale. L’apertura della Scuola di orientamento Efc 2025, un’iniziativa gratuita dello Iuss in collaborazione con l’Università di Torino, rappresenta un’opportunità unica per giovani studenti meritevoli di definire il loro percorso e contribuire a plasmare il domani.

"Si iniziano ad attrarre in cittĂ talenti in erba che scelgono Pavia per approfondire gli studi e definire che cosa vorranno fare da grandi". Il sindaco Michele Lissia ha salutato così ieri l’apertura della Scuola di orientamento Efc 2025 (Soe-Pv), un’iniziativa residenziale gratuita organizzata dallo Iuss in collaborazione con la Scuola di studi superiori Ferdinando Rossi dell’UniversitĂ di Torino, che si concluderĂ venerdì. " Uno sguardo al tuo futuro " è il titolo scelto per questa edizione, rivolta a studenti del quarto anno delle superiori, selezionati su base nazionale. "Cerchiamo di educare i ragazzi – ha detto il rettore Riccardo Pietrabissa – a essere pronti ad affrontare sfide che non conosciamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Talenti in erba allo Iuss: studenti da tutta Italia scelti per il merito

