Tajani sollevato dalla tregua in Iran | Ora un cambio di regime? Deve decidere la popolazione

Antonio Tajani si mostra sollevato dalla recente tregua tra Iran e Israele, ma sottolinea che il vero passo decisivo spetta ora alla popolazione iraniana. Dopo 12 giorni di conflitto, il ministro degli Esteri auspica che il cessate il fuoco venga rispettato e che si avvii un percorso di cambiamento reale. La prossima fase dipende dalla volontà e dal coraggio di quei cittadini che, in ultima analisi, devono decidere il loro destino.

Antonio Tajani ha accolto con favore e con una certa soddisfazione l'annuncio della tregua e del possibile cessate il fuoco tra Iran e Israele dopo 12 giorni ininterrotti di conflitto. "Mi auguro possa essere rispettato", ha sostenuto il ministro degli Esteri, a qualche ora di distanza dalla prima violazione da parte di Teheran con l'invio .

