Tajani | 80 italiani in salvo al confine tra Iran e Azerbaigian ridotto il personale dell' ambasciata di Teheran

Un'operazione di salvataggio senza precedenti: 80 italiani sono stati messi in salvo al confine tra Iran e Azerbaijan, mentre l'ambasciata di Teheran riduce il suo personale. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, conferma che l'ultimo convoglio sta completando gli ultimi passaggi, dimostrando impegno e rapidità nelle azioni di tutela dei cittadini italiani all’estero. Un esempio di dedizione diplomatica in tempi di crisi.

«Ieri sera è arrivato al confine tra l'Iran e l'Azerbaigian un convoglio con un'ottantina di italiani, l'ultimo sta facendo gli ultimi adempimenti in questi minuti": lo ha detto a Mattino Cinque News il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Quindi anche da Teheran abbiamo cercato di far partire il maggior numero possibile di italiani. Abbiamo ridotto anche il personale dell'ambasciata,.

Iran: Tajani a riunione Unità di crisi Farnesina per italiani nella regione - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si riunisce con l’Unità di Crisi della Farnesina per affrontare le sfide e le emergenze dei cittadini italiani nel Golfo, area attualmente sotto stretta attenzione.

In 29 su un pulmino diretto al confine con l'Azerbaigian, hanno viaggiato per 24 ore e attraversato a piedi la frontiera. Il racconto del docente Raffaele Mauriello, da 20 anni insegnante nell ateneo della capitale iraniana Vai su Facebook

