Tajani | 80 connazionali in salvo ridotto il personale dell' ambasciata di Teheran Allarme nella base italiana in Libano prima della tregua

In un contesto di crescente tensione internazionale, il ministro degli Esteri Antonio Tajani annuncia con sollievo l'arrivo in sicurezza di 80 italiani dal confine tra Iran e Azerbaigian. Mentre l’ambasciata di Teheran riduce il personale, si intensificano gli sforzi per assicurare la salvezza dei connazionali in Libano e altrove. La loro evacuazione rappresenta un passo fondamentale nella gestione di una crisi complessa e delicata, che mette a dura prova le capacità diplomatiche italiane.

«Ieri sera è arrivato al confine tra l'Iran e l’Azerbaigian un convoglio con un’ottantina di italiani, l’ultimo sta facendo gli ultimi adempimenti in questi minuti": lo ha detto a Mattino Cinque News il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Quindi anche da Teheran abbiamo cercato di far partire il maggior numero possibile di italiani. Abbiamo ridotto anche il personale dell’ambasciata,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tajani: "80 connazionali in salvo, ridotto il personale dell'ambasciata di Teheran". Allarme nella base italiana in Libano prima della tregua

In questa notizia si parla di: tajani - ridotto - personale - ambasciata

Tajani: 80 italiani in salvo al confine tra Iran e Azerbaigian, ridotto il personale dell'ambasciata di Teheran - Un'operazione di salvataggio senza precedenti: 80 italiani sono stati messi in salvo al confine tra Iran e Azerbaijan, mentre l'ambasciata di Teheran riduce il suo personale.

Tajani: 80 italiani in salvo al confine tra Iran e Azerbaigian, ridotto il personale dell'ambasciata di Teher; Iran, Tajani: L'Italia cerca di mantenere il dialogo, proponiamo Roma come luogo per i negoziati; Tregua Iran Israele, Idf: missili da Teheran dopo ok a cessate il fuoco. Katz: «Risponderemo con forza». Trump: «È in vigore, non violatelo».

Tajani: "80 connazionali in salvo, ridotto il personale dell'ambasciata di Teheran". Allarme nella base italiana in Libano prima della tregua - Il ministro degli Esteri ha aggiunto di aver tirato un sospiro di sollievo per la tregua con Israele. Lo riporta msn.com

Tajani a Usa e Iran: “Vedetevi a Roma”. Ecco chi è l’ambasciatrice Amadei e perché sarà cruciale - Tajani lancia un appello a Usa e Iran per scongiurare una guerra su larga scala. Riporta policymakermag.it