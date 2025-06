Taglio del nastro per il Gelsia Point di Bollate

Oggi, a Bollate, si apre un nuovo capitolo nel rapporto tra comunità e servizi energetici: il Gelsia Point di via IV Novembre 62. Con questa inaugurazione, Gelsia rafforza la propria presenza locale, offrendo un punto di riferimento dedicato a cittadini e imprese. È l'inizio di un percorso improntato a maggiore vicinanza, trasparenza e supporto concreto per un territorio in crescita.

