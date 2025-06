Taglierino storditore elettrico e hashish | 32enne denunciato

Nel cuore di Crema, un blitz dei Carabinieri ha smascherato una scena decisamente inquietante: un uomo con un taglierino, uno storditore elettrico e hashish. La vicenda si è svolta nel parcheggio “la Buca”, dove i militari hanno fermato e identificato due uomini, tra cui un 32enne denunciato per possesso di sostanze illegali e strumenti atti allo scasso. La scena mette in luce quanto sia importante la vigilanza per garantire la sicurezza dei cittadini.

Crema (Cremona) – Storditore elettrico, fumo e taglierino. E’ stato denunciato un 32enn e fermato nel parcheggio “la Buca” di Crema dai carabinieri della stazione di Crema. Con lui anche un 24enne con precedenti e sprovvisto di documenti. Poco dopo le 20 di lunedì i Carabinieri della Stazione di Crema hanno effettuato dei controlli nel parcheggio pubblico dove hanno fermato e controllato cinque giovan i, identificandoli. Il 32enne e il 24enne non erano in possesso di documenti e nei loro confronti sono stati approfonditi i controlli. E’ stato accertato tramite banche dati che erano regolari sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Taglierino, storditore elettrico e hashish: 32enne denunciato

