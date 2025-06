Tabellone Coppa Italia 2025 26 | il percorso della Juventus Chi affronteranno i bianconeri verso la finale della competizione

Scopri il percorso emozionante della Juventus nella Coppa Italia 2025-26, svelato dalla Lega Serie A. I bianconeri, favoriti come teste di serie, si preparano ad affrontare avversari di rilievo dagli ottavi di finale fino alla finalissima. Quali ostacoli incontreranno sulla strada verso il trofeo? Restate con noi per scoprire le sfide che potrebbero decidere il destino della Vecchia Signora in questa entusiasmante competizione.

Tabellone Coppa Italia 202526: ecco il percorso della Juve, svelato dalla Lega Serie A. Le possibile avversarie dei bianconeri. La Lega Serie A ha svelato il tabellone principale della Coppa Italia 2025-2026. La Juventus, da testa di serie, esordirĂ nella competizione agli ottavi di finale contro una tra UdineseCarrarese vs CremonesePalermo. Ai quarti di finale possibile incrocio con l’ Atalanta, con Bologna e Lazio (e Milan da non testa di serie) possibili avversarie in semifinale.? Chi vincerĂ ? #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.comGgFcrMJUJN — Lega Serie A (@SerieA) June 24, 2025 Dall’altra parte del tabellone ci sono Napoli, Inter, Roma e Fiorentina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tabellone Coppa Italia 2025/26: il percorso della Juventus. Chi affronteranno i bianconeri verso la finale della competizione

