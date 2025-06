Svolta sulla morte di Luca Canfora a Capri ipotesi omicidio tra la foto misteriosa e il telefono mai trovato

La tragica scomparsa di Luca Canfora a Capri rivela nuovi inquietanti dettagli: tra una foto misteriosa, il telefono mai ritrovato e una nuova autopsia che non esclude l’intervento di terzi, il caso si riapre come omicidio. La comunità attende risposte mentre le indagini si intensificano, lasciando aperti più di un interrogativo sulla verità dietro questa scomparsa avvolta nel mistero.

Riaperto il fascicolo come omicidio il caso di Luca Canfora: manca il cellulare, spunta una foto misteriosa e la nuova autopsia non esclude terzi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Svolta sulla morte di Luca Canfora a Capri, ipotesi omicidio tra la foto misteriosa e il telefono mai trovato

In questa notizia si parla di: luca - canfora - omicidio - misteriosa

Luca Canfora, spunta l'ipotesi di omicidio per il costumista di Paolo Sorrentino - Luca Canfora, rinomato costumista impegnato nelle riprese di Paolo Sorrentino a Capri, ha sorpreso tutti con un'ipotesi inquietante: potrebbe essere stato vittima di un omicidio.

Una superconsulenza della famiglia fa riaprire il caso della morte di Luca Canfora Vai su Facebook

Luca Canfora, il mistero sulla morte del costumista di Paolo Sorrentino: si indaga per omicidio. L'aggressione; Mistero a Capri: sulla morte di Luca Canfora s’indaga anche per omicidio; Morte del costumista Luca Canfora a Capri: si fa strada l’ipotesi di omicidio nelle indagini.

Luca Canfora morto a Capri, si indaga per omicidio: il costumista di Sorrentino era stato trovato in mare - In merito alla scomparsa di Luca Canfora, il costumista di Paolo Sorrentino ritrovato morto a Capri il primo settembre 2023, si indaga per omicidio. virgilio.it scrive

“Luca Canfora è stato aggredito e poi spinto giù dalla scogliera”: la nuova ipotesi sulla morte del costumista di Paolo Sorrentino - Il costumista di Sorrentino potrebbe essere stato aggredito e spinto dalla scogliera dei Giardini di Augusto a Capri ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it