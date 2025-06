Svolta per Napoli e Juventus | lo scambio accontenta tutti

Numerosi club sono interessati, ma la soluzione potrebbe arrivare dallo scambio che accontenta tutti. Napoli e Juventus stanno valutando un’operazione che potrebbe rivoluzionare il mercato italiano, con l’affare Osimhen al centro delle trattative. La cessione del bomber nigeriano rappresenta una svolta decisiva per entrambe le squadre, pronte a scrivere un nuovo capitolo. Ecco come potrebbe cambiare la Serie A e le strategie delle big.

Lo scambio tra Napoli e Juventus potrebbe davvero risolvere i problemi di entrambe le squadre: l’affare può andare in porto. Il Napoli ha intenzione di cedere Victor Osimhen. La posizione dei partenopei non è cambiata: l’attaccante nigeriano, nonostante i rumors dei giorni scorsi che parlavano anche di una possibile permanenza, non vestirà la maglia azzurra nella prossima stagione. I 37 gol messi a segno nell’ultima annata con il Galatasaray e i due trofei vinti da protagonista con il club di Istanbul (Super Lig e Coppa di Turchia) hanno attirato molti club sul giocatore, che ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro le squadre estere. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com