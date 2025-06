Svolta Napoli il sì cambia tutto | pronto lo scambio

Napoli si prepara a una vera svolta, con il s236 che potrebbe rivoluzionare tutto grazie a uno scambio strategico con un club europeo. La squadra partenopea, dopo aver annunciato De Bruyne e Marianucci, continua a dominare il mercato, puntando a rinforzare la rosa di Conte con i profili più ambiti. Oltre alle trattative in corso, l’attenzione è alta anche sulle operazioni in uscita, pronte a cambiare le carte in tavola.

La dirigenza partenopea pensa ad uno scambio con un club europeo: la situazione si evolve velocemente. Il calciomercato del Napoli è scoppiettante. Dopo aver ufficializzato De Bruyne e Marianucci, il club partenopeo continua a dominare il mercato in Italia. Tantissime le trattative vicine alla chiusura: la dirigenza del Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa di Conte con i migliori profili possibili. Oltre al mercato in entrata, però, la dirigenza azzurra sta lavorando anche per chiudere alcune cessioni. In particolar modo il Napoli sta valutando attentamente la possibilità di organizzare uno scambio che farebbe molto comodo ad Antonio Conte.

Paixao-Napoli, svolta improvvisa nell’affare: la mossa a sorpresa che cambia tutto - Paixão-Napoli: una trattativa che potrebbe subire una svolta inaspettata. L'ala brasiliana, da tempo nel mirino dei partenopei, potrebbe presto indossare la maglia azzurra, stravolgendo le aspettative.

Ora è ufficiale, Dries #Mertens è diventato cittadino onorario di Napoli. La cerimonia si è svolta al Maschio Angioino. Il belga: "Questa città mi ha cambiato dentro e fuori dal campo, facendomi capire cosa significhi sentirsi a casa. Qui ho costruito la mia mia f

