Domani si aspetta un vertice cruciale, ma nulla è ancora deciso. Il premier svedese Ulf Kristersson insiste: l’accordo sul 5% non è ancora concluso e invita a non considerarlo un fatto acquisito, sottolineando come un’eventuale mancata intesa potrebbe rappresentare un segnale negativo per la NATO e i suoi membri. La partita rimane aperta, e le prossime ore saranno decisive per il futuro dell’Alleanza.

"Domani è il giorno del vertice e non do nulla per scontato. L' accordo sul 5% non è ancora concluso: non consideratelo un dato di fatto finché non avremo preso una decisione". Lo ha detto il premier svedese Ulf Kristeon nel corso di un incontro con alcuni media internazionali, tra cui l'ANSA, rispondendo ad una domanda sulla posizione assunta dalla Spagna. "Penso che sarebbe un segnale molto negativo, non da ultimo da parte dei membri europei della Nato, se non fossimo in grado di prendere tale decisione", ha aggiunto precisando di non vedere spazi per "eccezioni nazionali" nella bozza di conclusioni del vertice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Svezia, 'accordo alla Nato sul 5% non è scontato'

