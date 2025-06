Suunto alla Lavaredo Ultra Trail 2025 | debutta il nuovo Suunto Run alla UTMB® World Series

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: suunto svela il suo nuovo Suunto Run alla Lavaredo Ultra Trail 2025, parte della prestigiosa UTMB® World Series. Mentre il mondo del trail si appresta a conquistare le Dolomiti di Cortina d’Ampezzo, questa gara si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e spettacolari del calendario internazionale. Un evento che promette emozioni forti e innovazioni all’avanguardia per tutti gli appassionati di corsa in natura.

Il mondo del trail running internazionale si prepara a vivere un'altra edizione memorabile con la Lavaredo Ultra Trail 2025 by UTMB®, una delle tappe più attese del circuito UTMB® World Series. L'appuntamento sulle Dolomiti di Cortina d'Ampezzo richiama ogni anno migliaia di atleti e appassionati, pronti a sfidarsi lungo uno dei percorsi più iconici del

