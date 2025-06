Superstrada Pedemontana Zaia | Traffico medio aumentato del 141% opera strategica

Superstrada Pedemontana Zaia si conferma un'opera strategica, con un traffico in continua crescita che testimonia la sua importanza crescente per il territorio. Da gennaio 2023 a maggio 2025, il traffico medio giornaliero è passato da circa 8.944 a oltre 84.000 veicoli, con un aumento del +141%. Questa dinamica evidenzia come l'infrastruttura stia rispondendo alle esigenze di mobilità e sviluppo, rendendo il suo ruolo ancora più fondamentale.

«Con un trend di traffico in costante crescita (passato da un TGM (Traffico giornaliero medio) di 8.944 veicoli al giorno a gennaio 2023 a uno di 21.603 a maggio 2025 che ha raggiunto, lo scorso 20 giugno, 84.447 passaggi al giorno, e un incremento del traffico medio del +141% in due anni, la. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Superstrada Pedemontana, Zaia: «Traffico medio aumentato del 141%, opera strategica»

In questa notizia si parla di: traffico - medio - superstrada - pedemontana

Incidente all’imbocco della superstrada ad Albino: traffico in tilt - Un incidente tra due auto all'imbocco della superstrada ad Albino crea notevoli disagi al traffico. L'incidente frontale, avvenuto alle 17:30 di lunedì 12 maggio, coinvolge sei persone e sta causando rallentamenti significativi sulla statale della Val Seriana.

Superstrada Pedemontana, Zaia: «Traffico medio aumentato del 141%, opera strategica»; Pedemontana, dal 2023 il traffico giornaliero medio a +141%; Superstrada Pedemontana Veneta: traffico in forte crescita e introiti record, Zaia sottolinea il valore strategico.

Pedemontana, dal 2023 il traffico giornaliero medio a +141% - Mediamente transitano lungo la Superstrada Pedemontana Veneta oltre 83mila veicoli al giorno, con introiti quotidiani superiori al mezzo milione di euro: 300mila incassati da veicoli leggeri e 222mila ... Lo riporta ansa.it

Pedemontana, Luca Zaia: «Oltre 84mila transiti giornalieri (+141% in due anni) per 525mila euro. Rilevante l'impatto dello sconto» - Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, questa mattina, 24 giugno, a Palazzo Balbi, ... Da msn.com