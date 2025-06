Supermercati Coop | via prodotti Israele

In un gesto di solidarietà e protesta, Coop Alleanza 3.0 ha deciso di rimuovere alcuni prodotti israelo dai propri supermercati, riflettendo la drammatica tensione nella regione. Tuttavia, da pochi giorni, il negozio introduce la 'Gaza Cola', una bevanda solidale nata a Londra nel 2023, con proventi destinati al sostegno dei palestinesi. Una mossa che invita a riflettere sulle scelte etiche e sulle reazioni del pubblico di fronte al conflitto in corso.

22.43 Coop Alleanza 3.0 (che ha supermercati in otto regioni)ha tolto dai suoi punti vendita alcuni prodotti israeliani. Ma in vendita, da una decina di giorni, la 'Gaza Cola',progetto palestinese nato a Londra nel 2023: i ricavati destinati a fondi per la popolazione palestinese. "Non si può rimanere indifferenti, dice la cooperativa, davanti alle violenze nella Striscia di Gaza e al blocco degli aiuti umanitari". Via dagli scaffali arachidi, salsa tahina prodotta in Israele e gli articoli Sodastream. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it