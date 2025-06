Superman James Gunn | Troppi personaggi nel film? Oppenheimer ne ha il triplo!

James Gunn, il regista di Superman, ha affrontato con stile le critiche sui troppi personaggi nel suo film, paragonandolo a Oppenheimer, che ne ha il triplo. Con l’uscita prevista per il 9 luglio, Gunn ha voluto rassicurare i fan: ogni personaggio avrà il suo spazio e contribuisce a una trama ricca e coinvolgente, dimostrando che la qualità supera la quantità e che il film sarà un grande evento cinematografico.

Il regista di Superman ha risposto per le rime a una delle critiche più comuni mosse nei confronti del nuovo lungometraggio sull'Uomo d'Acciaio in arrivo al cinema il 9 luglio. Fin da quanto è stato svelato il cast di Superman, i fan hanno temuto il sovraffollamento nel film diretto da James Gunn per via della lunga lista di personaggi che appariranno nel film. Mentre si avvicina l'uscita in sala, prevista per il 9 luglio, il regista ha risposto per le rime alle critiche chiamando in causa un recente capolavoro di Nolan per giustificare le sue scelte. Come è stato rivelato in precedenza, Superman mostrerà vari personaggi tratti dal canone dei fumetti DC Comics non sempre correlati all'Uomo d'Acciaio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it