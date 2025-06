Superman | Inferno in arrivo in libreria edito da Panini Comics

Preparati a un viaggio mozzafiato nel cuore dell’Inferno con “Superman: Inferno”, il nuovo volume edito da Panini Comics. Clark Kent e Lois Lane si trovano nella città di Dante Alighieri in occasione del settecentenario della sua scomparsa, ma un'improvvisa voragine li catapulta nel regno dei dannati. Come potrà Superman affrontare questa sfida infernale e salvare i suoi cari? Scopri l’avventura che ti lascerà senza fiato.

Clark Kent e Lois Lane sono nella città di Dante Alighieri, il Sommo Poeta, in occasione del settecentesimo anniversario della sua scomparsa. All'improvviso, la terra si squarcia e alcuni passanti, compresa Lois, vengono inghiottiti in una voragine che sembra portare direttamente all'Inferno. Come potrà Superman sconfiggere le armate di Lucifero quando l'unica speranza è legata a una formula dantesca che sembra perduta per sempre? A questa domanda risponde Superman: Inferno, il volume firmato Panini Comics in arrivo il 25 giugno nelle fumetterie e su Panini.

