Superlega la Sir annuncia il nuovo scoutman | Michael Angeletti

La Sir Susa Vim Perugia rafforza il suo staff tecnico con una nuova figura di spicco: Michael Angeletti, lo scoutman che succede a Patrick Bandini. Proveniente da Marotta, questa giovane promessa promette di portare un occhio attento e analitico ai numeri dei Block Devils. Con la sua esperienza e passione, si prepara a contribuire al successo della squadra, elevando ancora di più le ambizioni della superlega.

Avvicendamento in casa Sir Susa Vim Perugia nello staff tecnico: ad elaborare le statistiche e supervisionare i numeri dei Block Devils arriva Michael Angeletti, che succede a Patrick Bandini nel ruolo di scoutman. Arriva da Marotta di Mondolfo, una piccola cittadina della costa marchigiana. Ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Superlega, la Sir annuncia il nuovo scoutman: Michael Angeletti

In questa notizia si parla di: scoutman - michael - angeletti - superlega

Superlega, non finiscono le gioie in casa Sir: Palazzetti sarà lo scoutman della nazionale under 16 - Superlega, emozioni senza fine in casa Sir: Luca Palazzetti, scoutman delle giovanili dei Block Devils, è stato convocato come responsabile della nazionale Under 16.

Superlega, la Sir annuncia il nuovo scoutman: Michael Angeletti; Superlega, la Sir annuncia il nuovo scoutman: Michael Angeletti; Virtus Fano, il giovane Stefano Bisotto nuovo vice di Coscione.

Superlega, la Sir annuncia il nuovo scoutman: Michael Angeletti - Cambio nello staff tecnico bianconero: arriva il trentaduenne di Marotta con la funzione di supportare il lavoro di Lorenzetti con i numeri. Lo riporta perugiatoday.it