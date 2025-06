Superbonus in 10 anni anche per le spese del 2023 | come fare la detrazione

Se hai sostenuto spese per il Superbonus nel 2023, buone notizie: la legge di Bilancio 2025 introduce la possibilità di spalmare le detrazioni in 10 anni, rendendo più accessibile il risparmio fiscale. Grazie alle nuove indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e all’aggiornamento del software, ora puoi pianificare al meglio la tua dichiarazione dei redditi. Scopri come approfittare di questa opportunità e massimizzare i benefici fiscali.

Parte la spalmatura del superbonus in 10 anni anche per le spese sostenute nell'anno 2023. A prevederlo è la legge di Bilancio 2025, alla quale fa seguito l'aggiornamento del software e le indicazioni dell'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi di quest'anno. Nel dettaglio, la stessa legge 107 del 2024 ha previsto una dichiarazione integrativa per comprendere nello spalmadetrazioni le spese sostenute nel 2023 per eseguire i lavori edilizi. La questione è nata proprio per la chiusura alle opzioni di sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta dei decreti 112023 e 392024 – i provvedimenti che, peraltro, hanno previsto lo spalmacrediti dal 2022 al 2025, saltando il 2023.

