Suo fratello ha investito una donna servono 5.000 euro anziana truffata a Viterbo

A Viterbo, due truffatori sono stati arrestati mentre tentavano di ingannare un'anziana con la finta figura di un avvocato, in un episodio che sottolinea l'importanza della prevenzione contro le frodi. Nel frattempo, una donna anziana è stata vittima di un investimento fraudolento da parte del fratello, che ha richiesto 5000 euro. Questi episodi evidenziano come la tutela delle persone più vulnerabili sia una priorità fondamentale per la comunità.

Due truffatori arrestati a Viterbo per aver tentato di ingannare un'anziana con la truffa del finto avvocato. Misure di prevenzione emesse. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - “Suo fratello ha investito una donna, servono 5.000 euro”, anziana truffata a Viterbo

In questa notizia si parla di: anziana - viterbo - fratello - investito

"Tuo fratello ha investito una donna, servono 5mila euro": la polizia sventa truffa a un'anziana - Nella giornata di ieri, la polizia di stato ha sventato una pericolosa truffa ai danni di un’anziana, arrestando due uomini originari del Casertano.

Tuo fratello ha investito una donna, servono 5mila euro: la polizia sventa truffa a un'anziana; Casertani in trasferta per truffare gli anziani: due arresti e una denuncia; Truffa del finto avvocato nei confronti di un’anziana, arrestate due persone.

“Suo fratello ha investito una donna, servono 5.000 euro”, anziana truffata a Viterbo - Due truffatori arrestati a Viterbo per aver tentato di ingannare un'anziana con la truffa del finto avvocato. Secondo virgilio.it

Portano via oro e preziosi ad un'anziana a Viterbo, truffatori subito bloccati al casello di Napoli - Erano riusciti a portare via oro, ricordi e preziosi ad un’anziana, facendole credere che suo figlio aveva investito una donna ... Da ilmessaggero.it